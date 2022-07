Saale-Orla-Kreis: Landwirte leiden unter Trockenheit

In vielen Orten der Euroherz-Region gibt es bereits seit mehrere Wochen eine enorme Trockenheit in den Böden. Und das hat Folgen: Im Saale-Orla-Kreis fällt bei den meisten Landwirten die Ernte beispielsweise wesentlich schlechter aus, als in den vergangenen Jahren. Wegen des voranschreitenden Klimawandels gehen viele Bauern davon aus, dass es in der Zukunft noch öfter zu Ernteausfällen kommen wird. Einige Landwirte nehmen deswegen bereits Anpassungen an ihren Pflanzen vor, damit diese auch über einen längeren Zeitraum ohne Wasser auskommen können.