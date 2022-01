Saale-Orla-Kreis: Investitionen in Sport- und Spielstätten geplant

An der Rutsche blättert schon der Rost ab oder die Decke der Turnhalle ist undicht. Um zu wissen, was in den kommenden Jahren an Spielplätzen oder Sportstätten repariert werden muss, muss der Saale-Orla-Kreis zunächst einmal alle Anlagen erfassen. Aktuell befragt der Kreissportbund daher die Sportvereine. Bei der Befragung, die bis Ende Januar abgeschlossen sein soll, geht es zum Beispiel um den Bauzustand der Sportstätten und die Bedürfnisse der Vereine. Auf Grundlage der Daten erstellt der Saale-Orla-Kreis eine Prioritätenliste für Investitionen in der Zukunft. Der Kreistag wird im Anschluss über die Liste beraten. Der beabsichtigte Zehn-Jahres-Plan soll bürgernah, nachhaltig aber auch finanzierbar sein, heißt es aus dem Landratsamt.