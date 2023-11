Am Ende hat sich der Favorit durchgesetzt. Am Abend haben die Kassel Huskies in der DEL2 mit 6:3 gegen die Selber Wölfe gewonnen. Das Spiel war viel knapper als das Ergebnis vermuten lässt. Denn bis in die Schlussphase stand es unentschieden.

Euroherz-Reporter Robert Hatzold:

Die Kassel Huskies bleiben an der Tabellenspitze während die Selber Wölfe auf Platz 12 abrutschen. Die Wölfe empfangen am Sonntag den EV Landshut in der Netzsch Arena. Spielbeginn ist um 18:30 Uhr.