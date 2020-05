SA: Corona UP am Morgen

Center for Disease Control

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle ist auch über den Mai-Feiertag wieder angestiegen. Der Landkreis Wunsiedel meldet 634 Fälle, im Hofer Land sind es jetzt 498. Eine 86 Jahre alte Frau ist in einem Pflegeheim im Landkreis Hof gestorben. Im Vogtland sind 337 Corona-Fälle bestätigt und im Saale-Orla-Kreis 127. Die meisten Fälle meldet weiter der Landkreis Tirschenreuth mit 1.113. Aber auch dort stecken sich immer weniger Menschen an.

Damit das auch so bleibt, gilt auch am Maiwochenende: Wanderungen in Gruppen sind nicht erlaubt.