S-Bahn-Unfall: Zug aus München mit zehn Minuten Verspätung

München (dpa/lby) – Der bayerische Landtag hat am Dienstag der Opfer des S-Bahn-Unglücks bei München gedacht. Landtagspräsidentin (…)

Ermittlungen nach S-Bahnunfall: Viele Fragen offen

Schäftlarn (dpa) – Am Tag nach dem Frontalzusammenstoß zweier S-Bahnen in Schäftlarn mit einem Toten und 18 Verletzten laufen am (…)