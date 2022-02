S-Bahn-Unfall: Züge voraussichtlich Mitte nächster Woche

Nach dem schweren S-Bahn-Unfall in Schäftlarn bei München können voraussichtlich ab Mitte nächster Woche auf der Strecke wieder Züge rollen. Diese Woche seien die Schienen auf einer Länge von rund 120 Metern erneuert worden, teilte die Deutsche Bahn am Freitag auf Anfrage mit. Rund 100 Schwellen seien ausgetauscht und ein neues Fundament für den Oberleitungsmast gegossen worden. Der Schaden bewege sich wahrscheinlich in Millionenhöhe.

Bei dem Zusammenstoß zweier S-Bahnen auf der eingleisigen Strecke am 14. Februar waren ein junger Mann getötet und 18 Menschen verletzt worden, sechs von ihnen schwer. Etwa 25 Menschen erlitten leichte Verletzungen, die ambulant vor Ort behandelt wurden.

Auch am Wochenende wird die Strecke weiter instand gesetzt. Nach Schotter- und Schweißarbeiten sollen kommende Woche Arbeiten am Oberleitungsmast, am Fahrdraht sowie an der Signaltechnik folgen. «Wir gehen unverändert davon aus, dass wir die Arbeiten im Laufe der kommenden Woche abschließen können», sagte ein Bahnsprecher.

Welche möglichen Konsequenzen aus dem Unfall gezogen werden, ist offen. «Der Sachverhalt muss lückenlos aufgeklärt werden», sagte der Sprecher. Die Ermittlungshoheit liege bei den Strafverfolgungsbehörden. Die Bahn unterstütze diese bei der Aufklärung vollumfänglich.

Die Untersuchungen konzentrieren sich auf einen der beiden Lokführer und ein auf Rot stehendes Haltesignal. Gegen den Triebwagenführer, der schwer verletzt wurde, wurden vor diesem Hintergrund Ermittlungen eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft betonte, es sei zu früh für eine Aussage, ob es sich um menschliches oder technisches Versagen handelte. Die Ermittlungen dürften voraussichtlich Monate dauern.