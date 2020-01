S-Bahn München: Verspätungen nach Fahrzeugstörung

München (dpa/lby) – Nach einer Fahrzeugstörung der Münchner S-Bahn ist es auf der sogenannten Stammstrecke im Stadtzentrum zu Verspätungen von bis zu 30 Minuten gekommen. Der Defekt sei an einem Fahrzeug am Hauptbahnhof in Richtung München Ost aufgetreten, sagte eine Sprecherin der Bahn am Dienstagmorgen. Einzelne Züge wurden umgeleitet.

Rund 840 000 Menschen nutzen die S-Bahn pro Werktag. Alle Linien werden in der Münchner Innenstadt über die Stammstrecke geleitet. Zur Entlastung des für Störungen anfälligen S-Bahn-Netzes wird eine zweite Stammstrecke gebaut. Sie soll 2028 in Betrieb gehen und überwiegend durch einen neuen Tunnel verlaufen.