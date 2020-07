München (dpa/lby) – Wegen einer Störung an der Bahnstrecke ist es bei der S-Bahn in München am frühen Montagmorgen zu Verspätungen gekommen. Von den Verzögerungen betroffen war die Linie S2 in Richtung Erding, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Fahrgäste mussten bis etwa 8 Uhr auf der Strecke zwischen Markt Schwaben und Erding mit Verzögerungen von bis zu zehn Minuten und Teilausfällen rechnen.