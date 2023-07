S-Bahn-Linie Plauen-Leipzig: Die Länderbahn erhält Zuschlag

In Großstädten fahren S-Bahnen minütlich ins Umland. Ab 2026 soll ja auch das Vogtland besser an die Großstadt angebunden sein. Ab da gibt es eine S-Bahn-Verbindung von Plauen nach Halle und Leipzig. Ganz ohne Umstieg.

Neu ist jetzt, welches Bahnunternehmen die Verkehrsleistungen stellt. Sprich Züge, Personal und Service. Die Länderbahn kümmert sich künftig um die Linie S 5x, die von Plauen nach Leipzig und Halle fahren wird. Sie hat den Zuschlag erhalten, teilt der Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig mit. Der betont aber auch: Bund und Länder müssen die notwendigen Mittel zur Verfügung stellen, um gestiegene Energie- und Personalkosten ausgleichen zu können.

Vom Oberen Bahnhof in Plauen soll es mit der S-Bahn-Verbindung künftig in eineinhalb Stunden zum Leipziger Hauptbahnhof gehen.