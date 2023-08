Ryan Gosling mit «I’m Just Ken» in den Billboard Charts

Mit seinem Song «I’m Just Ken» aus dem Soundtrack der aufgedrehten Kino-Komödie «Barbie» hat es US-Schauspieler Ryan Gosling (42) erstmals in die Billboard Hot 100 geschafft. Der Song stieg auf Platz 87 ein, wie das gleichnamige US-Magazin berichtete. Zwar sei es Goslings erstes Mal in den Hot 100, nicht aber insgesamt in den Musikcharts: Mit «City of Stars» aus dem Musical «La La Land» (2016) sind ihm demnach zwei Chartplatzierungen gelungen.

Das Soundtrack-Album «Barbie: The Album» zum «Barbie»-Film startete den Angaben zufolge unter anderem auf Platz 2 der Album-Charts Billboard 200. Ryan Gosling spielt in «Barbie» Freund Ken der berühmten Spielzeugpuppe, die von Margot Robbie (33) verkörpert wird. Die Realverfilmung von Regisseurin Greta Gerwig (40) spielte am ersten Wochenende nach Branchenschätzungen über 350 Millionen Dollar (etwa 320 Millionen Euro) weltweit an den Kinokassen ein.