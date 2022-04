Mit einem Gemisch aus Fett und Wachs haben Unbekannte zwischen Samstagabend und Sonntag früh die Treppen zur Johanniskirche in Helmbrechts beschmiert. Dadurch wurde die Treppe so rutschig, dass sie zum Gottesdienst sogar gesperrt werden musste. Die Münchberger Polizei sucht jetzt Zeugen, die die Übeltäter in der Nacht zum Sonntag gesehen haben.

