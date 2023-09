Russland: Ukraine greift russische Kriegsschiffe an

Eigentlich war die Truppenverlegung erst für Dezember geplant - doch schon jetzt befinden sich einige der neuen Soldaten in der (…)

Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Während Kremlchef Putin in Russland Besuch aus Nordkorea empfängt, will Selenskyj in der Ukraine ein zentrales Mittel im Kampf gegen (…)