Russland schließt taktischen Atomschlag gegen Ukraine aus

Unter Vermittlung der Vereinten Nationen sind aus dem belagerten Stahlwerk in Mariupol weitere Zivilisten evakuiert werden. Weitere (…)

Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Auf Fidschi ist eine in Deutschland gebaute Megajacht ins Visier der USA geraten. Das Schiff wurde nun beschlagnahmt, weil es einem (…)

Tauziehen um Oligarchen-Superjacht in der Südsee

Die ukrainische Armee nimmt für sich in Anspruch, zwölf russische Generäle durch gezielten Beschuss getötet zu haben. Laut «New York (…)

Die Versuche, noch mehr Zivilisten aus dem umkämpften Stahlwerk in Mariupol zu retten, gehen weiter. Annalena Baerbock wird in Kürze in (…)