Russische Christen aufgerufen, gegen Krieg aufzustehen

In seinem Wort zum Osterfest hat der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm alle russischen Christen dazu aufgerufen, sich gegen den Krieg in der Ukraine zu stellen. «Nehmt diesen illegalen und unmoralischen Angriffskrieg eurer Armee nicht länger hin! Wehrt euch dagegen! Lasst uns alle gemeinsam Wege heraus aus diesem Verderben für die ukrainische und die russische Nation finden!», forderte das Oberhaupt der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern am Donnerstag in München.

«Lasst uns als Christinnen und Christen den Schrei Jesu Christi am Kreuz in den Ruinen der zerstörten ukrainischen Städte hören! Lasst uns seinen Schrei der Verzweiflung im Schluchzen all der Soldatenmütter hören, deren Söhne sinnlos in diesem Krieg gestorben sind!», fuhr Bedford-Strohm fort. Wenigstens die Kirchen sollten alle Feindschaft überwinden.

Die Osterbotschaft vereine in diesen Tagen mehr als zwei Milliarden Christen weltweit in der Freude über die Auferstehung Jesu Christi, betonte der Landesbischof. Sie könne Kraft und Zuversicht spenden, weil der Tod am Ende nicht siege.