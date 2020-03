Runder Tisch zeigt Flagge gegen Rechts: Demo in Plauen teilweise abgesagt

Flagge zeigen gegen Rechts – das wollte der Runde Tisch für Demokratie, Toleranz und Zivilcourage im Vogtland heute tun. Er hatte eine Protestaktion auf dem Plauener Wartburgplatz geplant. Das Corona-Virus macht dem aber jetzt einen Strick durch die Rechnung.

Die Demonstration sollte sich ursprünglich gegen eine Veranstaltung der rechtsextremistischen Partei Der Dritte Weg im Stadtteil Haselbrunn richten. Die hat der Runde Tisch jetzt aber teilweise abgesagt. Demnach will er am Termin um 14 Uhr festhalten, um den rechten Kräften nicht das Feld zu überlassen. Jeder, dem es nicht gut geht oder der Kontakt zu gefährdeten Menschen hatte, soll nicht kommen. Stattdessen sollen Online-Sprüche und -Bilder das Denkmal für Demokratie in Zobes zieren. Das Friedensgebet um 18 Uhr 30 in der Matthäusgemeinde findet statt. Der Nationale Kongress der NPD-Jugend ist hingegen abgesagt, weil sich viele Besucher aus unterschiedlichen Bundesländern angekündigt haben.