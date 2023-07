Runder Tisch in Hof: Stadt will gegen Schulschwänzer vorgehen

Seitdem das Ergebnis einer Studie gezeigt hat, dass in keiner anderen Stadt so viele Mittelschüler die Schule ohne Abschluss verlassen wie in Hof, gibt es regelmäßig einen Schulgipfel. In dieser Woche hat die Stadt zum 2. Runden Tisch geladen. Es ging darum, was seit dem Treffen mit Kultusminister Piazolo passiert ist.

Wenig erfreulich war, dass die Regionalprämie für Lehrkräfte scheinbar nicht wirkt. Lehrer, die nach Hof ziehen würden, würden 3.000 Euro bekommen. Durch diesen Anreiz haben sich aber noch keine neuen Lehrer hier beworben. Der Kultusminister hatte im Gespräch außerdem zusätzliche Lehrkräfte für Hof zugesichert. Oberbürgermeisterin Eva Döhla konnte bei dem Runden Tisch aber noch nicht sagen, wann die kommen. Es ging aber auch ums Thema Schulschwänzen. Um dem entgegenzuwirken, will die Stadt Hof stärker auf Amtsärzte setzen. Also wer krank ist, muss zum Amtsarzt und nicht nur zum Hausarzt, um sich ein Attest zu holen.