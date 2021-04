Runder Geburtstag in Marktredwitz: Oberbürgermeister Oliver Weigel wird 50

Seit gut sieben Jahren gibt er jetzt den Ton in Marktredwitz an: Oberbürgermeister Oliver Weigel. Heute dürfte er Grund zur Freude haben, denn er feiert seinen 50. Geburtstag. Nach seinem Abitur am Otto-Hahn-Gymnasium in Marktredwitz hat Weigel an der Uni Bayreuth studiert. Vor seiner Tätigkeit als Oberbürgermeister war er Wirtschaftsförderer der Stadt Selb und des Landkreises Wunsiedel.

Eine große Feier muss heute leider ausfallen. Statt an sich denkt Weigel aber sowieso mehr an seine Herzensstadt. Statt Geschenke bittet er um Spenden für die Neugestaltung des Wasserspielplatzes am Auenpark.