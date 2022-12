Rund vier Millionen Euro vom Bund: Turnhalle in Bad Elster wird ausgebaut

Die Sportler aus Schulen und Vereinen in Bad Elster im Vogtlandkreis brauchen mehr Platz. Die jetzige Turnhalle reicht einfach nicht mehr aus. Jetzt ist der Weg frei für eine Erweiterung. Für die Baumaßnahmen hat die Stadt jetzt 4,1 Millionen Euro aus dem Bundes-Förderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ erhalten. In Zukunft sollen in der Turnhalle Wettkämpfe stattfinden können, bei denen rund 100 Personen zuschauen können. Im Zuge des Ausbaus soll auch ein barrierefreier Zugang entstehen. Ein verdientes Weihnachtsgeschenk für Bad Elster, schreibt die vogtländische CDU-Bundestagsabgeordnete Yvonne Magwas in der aktuellen Mitteilung.