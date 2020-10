Rund um Schuhe: Helmbrechtser Kindergarten Landessieger beim Handwerker-Wettbewerb

In der Kita macht es den meisten Kindern immer viel Spaß. Besonders aufregend ist es, wenn Ausflüge anstehen. Die Kinder des Evangelischen Kindergartens in Helmbrechts haben in diesem Jahr beim Kita-Wettbewerb des Handwerks mitgemacht und dabei die Schuhfabrik Hoyer & Reuther besucht. Im Kindergarten putzten sie dann die Schuhe der Eltern, eröffneten einen Schuladen und dachten sich verschiedene Geschichten aus. Daraus gestalteten sie ein Plakat, mit dem sie beim Wettbewerb den Landessieg holten. Für den Kindergarten gibt es jetzt 500 Euro. Damit will er in den Herbstferien ein Fest mit Theateraufführung und Spielen organisieren.