Kleine Läden, in denen ihr rund um die Uhr einkaufen könnt. Solche Dorfläden sollen die Nahversorgung im ländlichen Raum verbessern. Es gibt davon immer mehr, auch in der Euroherz-Region. In Marktredwitz eröffnet heute um 14 Uhr ein solcher Laden. „MAKsl – Marktredwitzer Stadtladen“ heißt der. Er hat rund um die Uhr geöffnet. Das macht das Selbstbedienungssystem möglich. Der Stadtladen befindet ich im Markt mitten in der Innenstadt.