Rund um die Uhr einkaufen: Neuer Dorfladen in Zell im Fichtelgebirge

Einkaufen – rund um die Uhr. Das geht ab dem kommenden Samstag (2.4.) in Zell im Fichtelgebirge. Mit dem Waldsteinlädla eröffnet der erste digitale Dorfladen in der Euroherz-Region. Laut den Gründern Leonard König und Pascal Timmel ist das Projekt in dieser Form sogar einmalig in ganz Bayern.

Die beiden stammen selbst aus der Nähe von Zell und kennen daher die schlechte Einkaufssituation auf dem Land. Ihnen war es auch ein Anliegen, dass die Menschen länger als 20 Uhr einkaufen können. Auf eigene Faust haben sie deshalb das Waldsteinlädla ins Leben gerufen. Die Räume der ehemaligen Sparkasse haben sie mit Familie und Freunden selbst hergerichtet. Dahinter steckt außerdem einiges an Technik. In den digitalen Dorfladen kommt ihr nur rein, wenn ihr vorher eine entsprechende Mitgliedskarte beantragt habt. Die dient quasi als Eintrittskarte in den Laden. Im Geschäft könnt ihr dann unter über 1.000 Produkten auswählen. Die Waren scannt ihr zum Schluss selbst an der Kasse. Auf diese Weise kommt der Laden nahezu ohne Personal aus.