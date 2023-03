Rund eine Million Euro Schaden bei Lagerhallenbrand

Beim Brand einer Lagerhalle im Landkreis Garmisch-Partenkirchen ist ein geschätzter Schaden von mindestens einer Million Euro entstanden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde bei dem Feuer im oberbayerischen Oberau niemand verletzt. Das Obst- und Gemüselagerhaus war am Montagabend aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten und vollständig zerstört worden. Die Feuerwehr konnte es nur noch kontrolliert niederbrennen lassen. Zudem wurde ein davor abgestellter Lastwagen beschädigt. Wegen der großen Rauchentwicklung und der vielen Einsatzfahrzeuge wurde zeitweise sogar der Zugverkehr auf der Linie zwischen Garmisch-Partenkirchen und München sowie der Verkehr auf den Bundesstraßen B2 und B23 eingestellt, so ein Sprecher.