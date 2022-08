Rund 60 000 Euro Schaden: Handyladekabel vermutlich für Balkonbrand verantwortlich

In Hof ist es am Abend zu einem Brand auf einem Balkon in der Blücherstraße gekommen. Anwohner hatten gegen 20 Uhr 30 einen lauten Knall gehört, der vom Zerbersten einer Fensterscheibe ausging. Die kurz danach eingetroffenen Feuerwehrleute konnten den Brand aber schnell unter Kontrolle bringen. Die Möbel auf dem Balkon sind verbrannt und auch die angrenzenden Zimmer sind beschädigt worden. Der Schaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei ist der Brand wohl von einem Handyladekabel ausgegangen, das auf dem Balkon angesteckt war. Die Bewohner der Wohnung waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause.