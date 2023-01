Rund 300.000 Euro Sachschaden: Wohnhausbrand in Auerbach

Ein Schaden in Höhe von rund 300.000 Euro ist die Folge eines Wohnhausbrandes am Wochenende in Auerbach im Vogtland. Am Sonntagmorgen entdeckte ein aufmerksamer Bürger, dass vor einem Haus an der Nicolaistraße/Schulstraße Sperrmüll brannte. Das Feuer hat schließlich auch auf das Wohnhaus übergegriffen. Das Treppenhaus war so schnell verraucht, dass die beiden Bewohnerinnen mit einer Drehleiter aus dem Haus gerettet werden mussten. Die 29 und 59 Jahre alten Frauen kamen wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei Zwickau ermittelt nun, was den Brand ausgelöst haben könnte. Zeugen sollen sich deshalb mit der Kripo in Verbindung setzen.