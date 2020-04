Rund 200 Menschen am Gärtnerplatz: Polizei greift ein

München (dpa/lby) – Auf dem Münchner Gärtnerplatz haben sich am Freitagabend rund 200 Menschen versammelt. Ob es sich dabei um ein verabredetes Treffen handelte, konnte ein Sprecher der Polizei am Samstag nicht sagen. Mit dem Eintreffen der ersten Streife verließen einige Personen bereits den Platz, wie es hieß. Anwohner hatten die Menge an Menschen ebenfalls gemeldet. Mit Verstärkung kontrollierten die Beamten die Anwesenden, die mal zu zweit oder in größeren Gruppen zusammenstanden. «Alle waren sehr einsichtig», sagte der Sprecher. Strafen seien nicht verhängt worden. Nach den Hinweisen der Polizisten habe sich der Platz geleert.

Insgesamt führten die Beamten in München vom Freitag 6 Uhr bis Samstag 6 Uhr 5500 Kontrollen aufgrund der aktuellen Ausgangsbeschränkungen durch und stellten dabei 102 darauf bezogene Verstöße fest. Die Zahl der Kontrollen liege jeden Tag in diesem Bereich, betonte der Sprecher der Polizei.