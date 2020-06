Bad Griesbach im Rottal (dpa/lby) – Bei einem Feuer im Keller eines Wohnhauses in Bad Griesbach im Rottal (Kreis Passau) ist ein Schaden von rund 150 000 Euro entstanden. Zwei Bewohner konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen, wie ein Sprecher der Polizei am Freitag sagte. Das Feuer beschädigte auch eine Heizungsanlage. Wie es zu dem Brand am Donnerstagabend kam, war zunächst unklar.