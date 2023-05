Rund 147 Millionen Euro: Wunsiedel verabschiedet Kreishaushalt 2023

Seit 30 Jahren tut sich nichts bei der Elektrifizierung der Franken-Sachsen-Magistrale. Nach einem Parlamentarischen Abend in Berlin (…)

Parlamentarischer Abend in Berlin: Hoffnung für Franken-Sachsen-Magistrale?

Schlechte Noten verbessern: Online-Crashkurse für Schüler in der Region

11 Jahre Haft – so lautet das Urteil für den Angeklagten im Fall Natalia. Die Erste Große Strafkammer des Landgerichts Coburg (…)

Nach Rauchentwicklung in Firmengebäude: Feuerwehr mit Großaufgebot in Münchberg

Großeinsatz der Feuerwehren in Münchberg: Am Nachmittag ist es dort zu einem Brand in einem Firmengebäude gekommen. Wie das (…)