Burgkunstadt (dpa/lby) – Ein Dachstuhlbrand eines Wohnhauses in Burgkunstadt (Landkreis Lichtenfels) hat einen Schaden von rund 100 000 Euro verursacht. Das Feuer in dem unbewohnten Gebäude wurde in der Nacht zum Freitag bemerkt, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen keine. Die Brandursache war zunächst unklar.