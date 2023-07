Run auf Taylor Swifts Konzerte in Deutschland

Knapp drei Millionen Fans haben versucht, Tickets für die deutschen Konzerte von US-Superstar Taylor Swift im kommenden Jahr zu kaufen. Das teilte die Ticketbörse Eventim am Freitag in einer Mail an Nutzerinnen und Nutzer mit, die Karten ergattern konnten. Pro deutscher Stadt habe es jeweils bis zu einer Million Anfragen gegeben, hieß es. Swift (33) spielt im Juli 2024 sieben Konzerte in Gelsenkirchen, Hamburg und München. Nicht jeder, der Interesse hatte, konnte am Mittwoch am Vorverkauf teilnehmen. Per Zufallsprinzip war aus dem großen Pool an Menschen, die sich für den Vorverkauf registriert hatten, eine Auswahl getroffen worden.

Mit neun Alben in den Charts hat Taylor Swift überdies derzeit so viele Werke gleichzeitig in den deutschen Charts «wie kein weiblicher Act zuvor». Ihr «Speak Now» steht als Re-Entry diese Woche sogar auf Platz zwei, wie am Freitag GfK Entertainment in Baden-Baden mitteilte.

Die Eintrittskarten für die Konzerte sind personalisiert. Aktuell kursierten in unterschiedlichen Online-Plattformen bereits vermeintliche Ticket-Angebote für Taylor Swift, teilte Eventim mit und warnte: «Ausnahmslos alle diese Angebote sind unseriös, da eine Weitergabe der Tickets an Dritte rechtlich untersagt sowie technisch gar nicht möglich ist.»

Der Zutritt zu den Konzerten ist demnach nur der auf den Tickets genannten Person sowie deren Begleitpersonen möglich. Ein Weiterverkauf werde zu einem späteren Zeitpunkt ausschließlich über die Ticketbörse «Fansale» möglich sein. Dort können die Tickets dann auf einen anderen Namen umgeschrieben werden.