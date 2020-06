Run auf Ochsenkopf

Nach dem zehnwöchigen Lockdown haben am Pfingstwochenende wieder viele Freizeiteinrichtungen in der Region aufmachen können. Entsprechend groß war der Ansturm zum Beispiel auf die Seilbahnen und den Alpine Coaster am Ochsenkopf. Seilbahnbetreiber Andreas Schreyer spricht im Euroherz-Interview von bis zu 1.500 Besuchern alleine am Pfingstmontag. Mit den Regeln, die wegen Corona auch an den Ochsenkopfseilbahnen sein müssen, hätten die Besucher keinerlei Probleme gehabt. Und welche Regeln gelten am Ochsenkopf?