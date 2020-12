Rummenigge nach Tod von Rossi: «Werde ihn nie vergessen»

Rom (dpa) – Karl-Heinz Rummenigge hat bestürzt auf die Nachricht vom Tod des italienischen Fußball-Weltmeisters Paolo Rossi reagiert. «Paolo war mein Freund und ein großartiger Torjäger. Wir haben oft in der Serie A gegeneinander gespielt. Das ohne Frage wichtigste Duell zwischen uns war aber das WM-Finale 1982 in Madrid. Er gewann mit Italien 3:1 und erzielte dabei auch ein Tor», sagte der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern. «Der Tod von Paolo Rossi hat mich geschockt.» Rummenigge spielte in der Serie A in den 1980er Jahren für Inter Mailand.

Rossi, Weltmeister von 1982, starb in der Nacht zum Donnerstag in einem Krankenhaus in Siena. Fußball-Clubs, Politiker und Medien erinnerten mit Bildern des jubelnden Torjägers an seine Leistungen bei der Weltmeisterschaft vor 38 Jahren, als Italien Deutschland schlug und zum dritten Mal den Titel holte. Rossis Frau Federica Cappelletti hatte den Tod des 64-Jährigen mit Social-Media-Posts bekanntgemacht.

Rossi starb Medienberichten zufolge nach einer längeren Krankheit. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa hatte er sich vor einigen Monaten einer Operation unterziehen müssen.

«Paolo war sehr humorvoll und lebensfroh, ein ungeheuer sympathischer Mensch, mit dem man immer Spaß haben konnte. Und er war ein ganz Großer des Fußballs. Der FC Bayern und ich persönlich werden Paolo Rossi nie vergessen», sagte Rummenigge auf der Internetseite des Vereins.