Rummenigge hofft auf letztes Bayern-Heimspiel mit Zuschauern

München (dpa) – Karl-Heinz Rummenigge hat die Hoffnung geäußert, dass der FC Bayern München die Meisterschale nach dem letzten Saisonspiel am 22. Mai gegen den FC Augsburg in der heimischen Arena vor Publikum in Empfang nehmen kann. «Uns fehlen die Fans», sagte der Bayern-Chef nach dem vorzeitigen 31. Titelgewinn der Münchner am Samstagabend im ZDF-Sportstudio: «Ich hoffe und wünsche mir, dass wir vielleicht beim letzten Spiel sogar vor einigen Zuschauern hier spielen dürfen.»

Rummenigges vage Hoffnung gründet sich offenbar auf den sinkenden Corona-Infektionszahlen in München und der Zunahme an Impfungen. Der 65-Jährige würde sich Fans im Stadion auch wünschen, weil das Spiel gegen Augsburg zum Tag großer Abschiede wird. «Wir haben beim letzten Spiel wichtige Spieler, die für den FC Bayern Großartiges geleistet haben zu verabschieden, wie zum Beispiel David Alaba, Jérôme Boateng und Javi Martínez.» Die drei Profis haben zweimal das Triple mit den Bayern gewonnen und werden den Verein ablösefrei verlassen.

«Und man darf nicht vergessen, es ist das letzte Spiel von Hansi Flick als Trainer», ergänzte Rummenigge nach dem 6:0 im vorletzten Heimspiel am Samstagabend gegen Borussia Mönchengladbach. «Es wäre toll, wenn hier ein paar Zuschauer dabei sein dürften, um dann diesen großartigen Menschen ihren Beifall zu geben», äußerte der Münchner Vorstandschef. Die Bayern mussten in dieser Saison wegen Corona bislang alle Heimspiele als Geisterpartien ohne Publikum austragen.

