Rummenigge: «Fußball war totaler Machosport»

23.200 Fans zum Start der Frauen-Bundesliga in Frankfurt

Das Spitzenspiel in der Frauen-Bundesliga zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München findet in der Volkswagen Arena (…)

Frauen-Bundesliga hofft: «Wenn nicht jetzt, wann dann?»

Erstmals startet die Frauen-Bundesliga mit einer Partie in einem großen Stadion in die neue Spielzeit. Erwacht die Liga nach der EM in (…)