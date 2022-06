Ruhig – grün – zentral: Schulzentrum ist nächstes Großprojekt in Marktredwitz

Stillstand gibt es in Marktredwitz aktuell nicht: Mit dem Quartier Schulzentrum steht das nächste Großprojekt an. In den kommenden 15 Jahren plant die Stadt Marktredwitz, den Stadtteil noch lebenswerter zu gestalten. Das Motto dabei „ruhig – grün – zentral“. Der Stadtrat hat die nötigen Schritte dazu kürzlich in die Wege geleitet und es als Sanierungsgebiet ausgewiesen. So können die Stadt, aber auch Hauseigentümer Fördermittel von der Regierung von Oberfranken beantragen. Stärken und Schwächen des fast 44 Hektar großen Gebietes, sowie Wünsche und Anregungen der Anwohner, liegen der Stadt bereits vor. Genauso wie Lösungsansätze. Herausgekommen ist ein Bericht mit 15 Maßnahmen, die die Stadt Marktredwitz in den kommenden Jahren angehen möchte. Die Pläne könnt ihr euch im Bauamt im Technischen Rathaus ansehen.