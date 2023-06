Ruhig geblieben: Keine rechte Demo in Plauen

Am Pfingstmontag hatten vermeintliche Rechte für den gestrigen Montag noch eine Demonstration am Wendedenkmal in Plauen angekündigt. Sie hatten mit Pyrotechnik und einem Banner für die Abschiebung von Migranten plädiert. Passiert ist gestern jedoch nichts. Am Wendedenkmal haben nur wenige Personen gegen die Ukrainepolitik der Bundesregierung protestiert. Es wehte aber auch die Fahne der Freien Sachsen, einer Gruppierung von Rechtsextremisten. Eine kleine Gegendemo gab es trotzdem. Das Bündnis für Demokratie, Toleranz und Zivilcourage im Vogtland war mit Bannern vor Ort.