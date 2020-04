Ruf nach Klimaschutz trotz Corona

Kiel/Offenbach (dpa) – Mit anhaltender Trockenheit wächst in Deutschland die Gefahr einer Dürre. «Die letzten beiden Jahre waren (…)

Warnungen vor Dürre in Deutschland

Fridays for Future ruft zur Online-Demo

Berlin (dpa) – Es soll der «größte Onlineprotest jemals» werden: Die Klimabewegung Fridays for Future will mitten in der (…)