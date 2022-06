Rücksichtlos auf der Autobahn: Führerschein weg

Niemand steht gerne im Stau. Auch auf der A9 bei Stammbach ist es am Sonntag langsamer vorangegangen. Einem Autofahrer ging es offenbar zu langsam. Wie die Polizei mittelt, hat sich der 58 Jahre alte Mann besonders rücksichtslos verhalten. Zunächst hat er bei stockendem Verkehr dauernd die Spur gewechselt und ist an ein Auto sehr dicht herangefahren. Bei einem anderen Auto krachte es schließlich, nachdem es wegen des schleppenden Verkehrs abgebremst hatte. Anschließend prallte der 58-Jährige noch auf ein anderes Auto, rammte ein Verkehrsschild und blieb schließlich in der Böschung stehen. Die Polizei nahm dem Mann daraufhin den Führerschein ab und ermittelt jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Verletzt hat sich glücklicherweise niemand, der Schaden von rund 35 000 Euro hätte sich aber wohl durch eine bessere Fahrweise vermeiden lassen können.