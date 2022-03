Rücksicht macht Wege breit: Rücksichtsvoller Umgang in der Natur

Auch wenn das Wetter in den kommenden Tagen wieder etwas ungemütlicher wird – der Frühling lockt uns wieder raus in die Natur. Aber auch Landwirte sind wieder vermehrt im Wald und auf den Feldern unterwegs. Nicht zuletzt der Sturm zu Beginn des Jahres hat noch einiges an Arbeit für die Landwirte hervorgebracht. So kann es hin und wieder passieren, dass ihr auf eurem Spaziergang oder der Radtour größeren landwirtschaftlichen Maschinen begegnet. Der Landkreis Wunsiedel weist darauf hin, Rücksicht aufeinander zu nehmen. Dieses Ziel verfolgt auch der „Bayerische Bauernverband“ in seiner Kampagne „Rücksicht macht Wege breit!“. Nur wenn alle aufeinander Acht geben, können Gefahrensituationen und Unfälle verhindert werden.