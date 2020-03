Rückkehrer aus Israel-Urlaub: Zweiter Corona-Fall im Landkreis Hof

Wer aus dem Urlaub zurückkommt, muss sich auf einen Test auf das Corona-Virus einstellen. So ging es auch vier Urlaubern aus dem Landkreis Hof, die aus Israel zurückkehrt sind. Weil sie Kontakt mit einem Corona-Infizierten hatten, hat sie das Gesundheitsamt noch am Flughafen getestet. Bei einer ist der Test positiv ausgefallen. Alle vier sind zu Hause in Quarantäne und hatten keinen Kontakt zu anderen Leuten im Landkreis Hof. Damit gibt es im Landkreis Hof jetzt zwei bestätigte Fälle. Deshalb bleibt bis Freitag das Reinhardt-Gymnasium geschlossen, bis alle Testergebnisse vorliegen. Das Landratsamt weist darauf hin, dass davon nicht die Realschule betroffen ist. Demnach hat es keinen Kontakt zu Schülern der Realschule gegeben.

Auch der Landkreis Tirschenreuth hat am Mittag den ersten Corona-Fall bestätigt.