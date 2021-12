Rücken und Psyche: Oberfranken überdurchschnittlich oft krank

Der Rücken schmerzt… Arbeit und Alltag sind so belastend, dass die Psyche nicht mehr mitspielt und dann auch noch Corona: Die Betriebskrankenkassen Bayern (BKK) haben eine Bilanz zu den Krankmeldungen im vergangenen Jahr gezogen. Demnach sind wir in Oberfranken überdurchschnittlich oft krank. Nämlich im Schnitt über 19 Tage in 2020. Der bayernweite Durchschnitt der Krankentage lag bei 16,3 Tagen und war rückläufig.

Kronach ist dabei ganz oben an der Spitze, heißt es seitens der BKK. Aber auch Stadt und Landkreis Hof sind bei den Krankmeldungen ganz vorn dabei: Mit je über 21 Tagen. Der Landkreis Wunsiedel ist mit rund 17 Tagen etwas über dem bayernweiten Durchschnitt. Im Landkreis Tirschenreuth in der Oberpfalz waren es etwa 20 Krankentage im Schnitt. Insgesamt lässt sich laut der BKK ein Nord-Süd-Gefälle bei den Krankmeldungen feststellen und dass es an der Wirtschaftsgruppe liegt. Starnberg hat zum Beispiel die wenigsten Krankentage gehabt.