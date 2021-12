Rückblick Wunsiedel 2021: Spatenstich für großes Wasserstoff-Projekt

Wenn es um alternative Energien geht, schaut die Welt nach Wunsiedel. Die Stadt ist Vorreiter in Sachen grüner Wasserstoff. Im Beisein von Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder ist im Sommer der Spatenstich für einen neuen Elektrolyseur erfolgt, der den Wasserstoff produzieren soll. Der vollständig aus erneuerbaren Energien gewonnene Wasserstoff könnte zum Beispiel in der Industrie zum Einsatz kommen.

…so Wunsiedels Bürgermeister Nicolas Lahovnik im Rückblick mit Radio Euroherz. Die Stadt will mit dem grünen Wasserstoff aber auch Versorgungssicherheit für ihre Bürger schaffen. Gerade jetzt, wo die Strompreise in die Höhe schnellen. Im kommenden Jahr soll der Elektrolyseur in Betrieb gehen.