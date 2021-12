Rückblick Vogtland 2021: Baubeginn des Brand- und Katastrophenschutzzentrums in Eich

Mit einem symbolischen Spatenstich, haben die Bauarbeiten des Brand- und Katastrophenschutzzentrums im vogtländischen Eich heuer begonnen. Trotz aktuellem Mangel an Baumaterialien und Handwerkern, geht es gut auf der Baustelle voran, sagt Landrat Rolf Keil im Euroherz-Jahresgespräch.

In dem Gebäudekomplex soll es neben dem Feuerwehr-Technischem Zentrum und einem zentralen Katastrophenschutz-Lager, unter anderem auch Möglichkeiten für Nachwuchsförderung und Brandschutzerziehung geben. Das Brand- und Katastrophenschutzzentrum soll in Zukunft auch das öffentliche Interesse am Ehrenamt erhöhen. Nach einer witterungsbedingten Winterpause, soll der Bau im Frühjahr 2022 mit dem Rohbau des Feuerwehr-Technischem Zentrums fortgesetzt werden.