Rückblick Selb 2021: Selb ist Hochschulstandort

Wer sich entscheidet in der Region zu studieren, der hat seit diesem Jahr eine noch größere Auswahl. Die Stadt Selb ist seit diesem Wintersemester Hochschulstandort. Für Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch eines der Highlights des Jahres:

Die Studierenden beschäftigen sich mit der optischen Gestaltung zukünftiger Verkehrsmittel. Bis das neue Designstudio in Selb fertig ist, finden die Vorlesungen im Spiegelhaus und zum Teil am Campus der Hochschule Hof statt. Am Lucas-Cranach-Campus in Kronach ist mit dem Masterstudiengang Autonomes Fahren ein weiteres neues Angebot gestartet.