Rückblick 2022: Wasserstoffproduktion im Landkreis Wunsiedel geht voran

Der Landkreis Wunsiedel gilt schon länger als Wasserstoff-Modellregion im Fichtelgebirge. Auch in diesem Jahr hat sich im Landkreis in Sachen Wasserstoff einiges getan. Mitte September ist in Wunsiedel der bislang größte Elektrolyseur Deutschlands an den Start gegangen. Der produziert aus regenerativen Energien grünen Wasserstoff. Der Wunsiedler Landrat Peter Berek:

Im Euroherz-Jahresrückblick betont Berek aber auch nochmal: Der Landkreis will den Wasserstoff nicht „überhypen“. Vielmehr soll der Wasserstoff eine Brücke zwischen anderen Technologien sein, so Berek.