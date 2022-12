Rückblick 2022: Viele Baumaßnahmen in Helmbrechts

Auf die Baumaßnahmen angesprochen, fallen dem Helmbrechtser Bürgermeister Stefan Pöhlmann im Euroherz-Jahresrückblick gleich zahlreiche ein. Er erinnert zum Beispiel an die Dorferneuerung in Kleinschwarzenbach, die im Moment läuft. Wegen der dortigen Bauarbeiten waren in diesem Jahr lange Straßensperrungen nötig. Ein wichtiges Bauprojekt ist auch weiterhin der Kirchberg:

…so Bürgermeister Stefan Pöhlmann. Auf dem Kirchberg-Areal sollen insgesamt acht Baumhäuser entstehen, die vor allem für Touristen als Übernachtungsmöglichkeit dienen sollen.