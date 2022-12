Rückblick 2022 Stadt Selb: Verzögerungen bei Innenstadtgestaltung

In Sachen Innenstadtgestaltung ist dieses Jahr in Selb viel vorangegangen. Das betont Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch im Euroherz-Jahresrückblick. So sind zum Beispiel der Rosenthal-Park und der Park am Grafenmühlweiher auf Vordermann gebracht. Bei einigen großen Bauprojekten ist der entsprechende Investor aber nicht wirklich vorangekommen, zum Beispiel beim Bürgerpark:

… so Pötzsch.

Beim Umbau des Kommunalen Kinos gibt’s außerdem Lieferprobleme. Deshalb verzögert sich die Fertigstellung noch. Auch in Sachen Bahnhofs-Gelände dauert es in Selb noch. Dort ist ein Stollen eingebrochen.