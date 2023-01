Nach dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine sind zahlreiche Menschen aus ihrer Heimat auch zu uns nach Deutschland geflüchtet. Die Stadt Plauen hat rund 1.000 Menschen aus dem Land aufgenommen. Oberbürgermeister Steffen Zenner ist es wichtig, die Geflüchteten aus der Ukraine in das Leben in der Stadt einzubeziehen.

Gleich nach Beginn des Kriegs haben die Bürger in Plauen Hilfstransporte gestartet und Spenden für die befreundete Stadt Solotonoscha gesammelt.