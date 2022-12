Rückblick 2022: Spatenstich für neue Kita in Schwarzenbach am Wald

Eltern mit kleinen Kindern wissen, wie schwer es aktuell ist, einen Betreuungsplatz in einer Kita zu finden. Viele Städte bemühen sich aber um den Kita-Ausbau. In Schwarzenbach am Wald entsteht ein Neubau auf dem Areal der ehemaligen Wittfabrik. Die Stadt selbst investiert fünf Millionen Euro in das Projekt. Baubeginn war im August. Mittlerweile sind schon die Versorgungsleitungen und das Fundament gelegt und die Bodenplatte gegossen. Bürgermeister Reiner Feulner zum aktuellen Stand:

Die Winterpause dauert voraussichtlich bis April. Bis Ende 2023 soll die Kita bezugsfertig sein.