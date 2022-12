Rückblick 2022: Noch keine Lösung für das Götz-Areal in Münchberg

Was letztendlich mit dem Götz-Areal in Münchberg passieren soll, ist auch in diesem Jahr noch nicht deutlich geworden. Die Energiekrise und die steigenden Baupreise machen es nicht einfacher, eine Nachnutzung für das Gelände zu finden, auf dem früher einmal ein Kaufhaus stand. Bürgermeister Christian Zuber im Radio Euroherz-Jahresrückblick zum aktuellen Stand.

Ziel sei es weiterhin, eine permanente Lösung für das Götz-Areal zu finden. Ergebnis eines Architekten-Wettbewerbs war es, dort einen modernen Gebäude-Komplex mit Wohnungen und Gewerbeflächen zu errichten. Ob der letztendlich kommt, bleibt fraglich.