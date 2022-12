Rückblick 2022: Neuer Jugendtreff entsteht in Schwarzenbach am Wald

Die Jugendlichen sollen nicht nur ständig vor dem Computer sitzen oder auf dem Smartphone spielen. Ein Satz, den ältere Menschen gerne einmal sagen. Oft fehlt den jungen Menschen aber einfach nur ein entsprechender Treffpunkt. In Schwarzenbach am Wald entsteht derzeit ein neuer Jugendtreff. Mittlerweile sei schon die Heizung erneuert, und die Elektroinstallation auf den neuesten Stand gebracht, so Bürgermeister Reiner Feulner im Jahresrückblick. Es gibt aber ein paar Probleme:

Nicht nur der Bauhof ist bei den Arbeiten aktiv, sondern auch die Jugendlichen würden fleißig mithelfen, so Feulner.